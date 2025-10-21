La raccolta alimentare è stata un successo
Tonno, carne, legumi in scatola, pasta, farina, olio. E poi marmellate, caffè, conserve di pomodoro e sughi pronti. Senza dimenticare i prodotti per l’igiene personale, per la cura della casa e per i bambini. Tra i 127 supermercati di Unicoop Firenze che hanno aderito alla raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, lo scorso sabato, ci sono stati anche quelli empolesi. I volontari si sono messi a disposizione per tutta la giornata all’ingresso dei punti vendita di via Susini, via della Repubblica, Pontorme, Sovigliana e Montelupo Fiorentino. Al Centro*Empoli di via Raffaello Sanzio l’attività è andata avanti anche domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RACCOLTA ALIMENTARE PRO ANIMALI Sabato saremo da Visotto a Cervignano del Friuli per la nostra raccolta alimentare dedicata ai nostri amici a quattro zampe! Hai un paio d’ore libere? ? Non servono qualifiche né esperienza — solo voglia di Vai su Facebook
BOLOGNA - RACCOLTA ALIMENTARE Sabato 10 Ottobre con orario 9/13 16.00/19.30 Love Pet, via Emilia Levante 198b San Lazzaro di Savena Questa estate ci ha letteralmente messo in ginocchio e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ringraziamo chi contri - X Vai su X