Tonno, carne, legumi in scatola, pasta, farina, olio. E poi marmellate, caffè, conserve di pomodoro e sughi pronti. Senza dimenticare i prodotti per l’igiene personale, per la cura della casa e per i bambini. Tra i 127 supermercati di Unicoop Firenze che hanno aderito alla raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, lo scorso sabato, ci sono stati anche quelli empolesi. I volontari si sono messi a disposizione per tutta la giornata all’ingresso dei punti vendita di via Susini, via della Repubblica, Pontorme, Sovigliana e Montelupo Fiorentino. Al Centro*Empoli di via Raffaello Sanzio l’attività è andata avanti anche domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La raccolta alimentare è stata un successo