La rabbia della mamma di Pamela | Le amiche l' hanno lasciata sola
Gianpaolo Soncin "mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro". Così Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, la modella uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin, a 'Dentro la notizià. Sul fatto se fosse a conoscenza delle violenze che subiva la figlia Pamela, la mamma chiarisce: "No, assolutamente. Non ne sapevo nulla. Se mi avesse parlato, avrei denunciato subito e forse non sarebbe successo niente di tutto questo". E attacca le amiche di Pamela: "Sono arrabbiata con le sue amiche. Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La rabbia di Antonella, mamma del ragazzo annegato a settembre 2005 "Uno scempio posizionarli lì per il concerto. Ora togliamo il suo nome da lì". - facebook.com Vai su Facebook
La rabbia della mamma di Andrea #Sempio: “Nessun segreto. Ecco perché abbiamo prelevato i soldi” #garlasco #quartogrado #rete4 #27settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X
Pamela, tutti sapevano ma nessuno ha fatto nulla. La mamma non si dà pace: “Mia figlia è stata lasciata sola” - Le prime fasi dell’aggressione sarebbero state udite già intorno alle 21. Si legge su ilgiorno.it
Milano: mamma Pamela Genini, 'Soncin un mostro, amiche l'hanno lasciata sola' - Mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei". Secondo iltempo.it
La mamma di Pamela Genini: «Arrabbiata con le sue amiche. Se sapevano delle violenze dovevano denunciare» - Una Smirnova parla ai microfoni di Canale 5: «L'ex fidanzato? Riporta msn.com