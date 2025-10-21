Gianpaolo Soncin "mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro". Così Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, la modella uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin, a 'Dentro la notizià. Sul fatto se fosse a conoscenza delle violenze che subiva la figlia Pamela, la mamma chiarisce: "No, assolutamente. Non ne sapevo nulla. Se mi avesse parlato, avrei denunciato subito e forse non sarebbe successo niente di tutto questo". E attacca le amiche di Pamela: "Sono arrabbiata con le sue amiche. Se sapevano cosa stava succedendo, avrebbero dovuto denunciarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La rabbia della mamma di Pamela: "Le amiche l'hanno lasciata sola"