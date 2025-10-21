Prova di forza, l’ennesima, di Francesco Gaetano Caltagirone. L’82enne costruttore ed editore romano ha programmato due giornate di fuoco a Napoli, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, allestendo una kermesse intitolata “Cambio di paradigma”. Addirittura si presenta come «il forum dell’Economia del Nuovo mondo», ed è ufficialmente promosso dal quotidiano Il Mattino diretto da Roberto Napoletano. Sede delle giornate, l’Università Federico II. Protagonisti, tutti i big possibili: Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La prova di forza di Caltagirone a Napoli e altre pillole del giorno