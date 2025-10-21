La prova di forza di Caltagirone a Napoli e altre pillole del giorno

Lettera43.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prova di forza, l’ennesima, di Francesco Gaetano Caltagirone. L’82enne costruttore ed editore romano ha programmato due giornate di fuoco a Napoli, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, allestendo una kermesse intitolata “Cambio di paradigma”. Addirittura si presenta come «il forum dell’Economia del Nuovo mondo», ed è ufficialmente promosso dal quotidiano Il Mattino diretto da Roberto Napoletano. Sede delle giornate, l’Università Federico II. Protagonisti, tutti i big possibili: Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

la prova di forza di caltagirone a napoli e altre pillole del giorno

© Lettera43.it - La prova di forza di Caltagirone a Napoli e altre pillole del giorno

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli, Milinkovic-Savic come Ospina? Meret non ha bisogno di questa prova di forza sul mercato - Stavolta sono stati i francesi del Brest ad approfittare dell’ospitalità napoletana, ... Scrive calciomercato.com

Napoli, prova di forza: 80' di dominio a Firenze e Hojlund già trascinatore - Il Napoli dei Fab Four è anche spettacolare e lancia il primo vero messaggio al campionato. Secondo tuttomercatoweb.com

Napoli, giovane attaccante polacco in prova - In questi giorni il Napoli sta testando le capacità di Pawel Czulowski (18), centravanti in forza al Zabkovia Zabki, club neopromosso nella quarta serie polacca. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Prova Forza Caltagirone Napoli