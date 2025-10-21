La proposta di adozione | così bambini e ragazzi commuovono su TikTok

Su TikTok spopolano i video in cui bambini e ragazzi chiedono ai compagni dei genitori biologici di adottarli legalmente, con vere e proprie "proposte" a sorpresa che ogni volta che commuovono milioni di utenti. Il trend è nato negli Stati Uniti ma è arrivato anche in Italia, dove la legge consente al nuovo partner di adottare il figliastro attraverso l’adozione in casi particolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

