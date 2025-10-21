La proposta di adozione | così bambini e ragazzi commuovono su TikTok
Su TikTok spopolano i video in cui bambini e ragazzi chiedono ai compagni dei genitori biologici di adottarli legalmente, con vere e proprie "proposte" a sorpresa che ogni volta che commuovono milioni di utenti. Il trend è nato negli Stati Uniti ma è arrivato anche in Italia, dove la legge consente al nuovo partner di adottare il figliastro attraverso l’adozione in casi particolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
All’esame la proposta di deliberazione n. 24 “Adozione del Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, 2025-2027” #opencrpiemonte - X Vai su X
È la proposta per domenica 12 ottobre, alle ore 15.15, dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza, network che accompagna le esperienze di adozione, affido, ospitalità a minori, come pure la cura degli anziani e dei disabili. Vai su Facebook
Bambini e disabilità. La proposta del reddito di fragilità per genitori e caregiver - Per i pediatri le famiglie con bambini ad elevata complessità assistenziale vanno sostenuti con un supporto economico (il c. Riporta disabili.com