La propoli è un ingrediente beauty che sta vivendo un momento di successo sia in cosmesi che sui social Tutte le sue proprietà

21 ott 2025

È il momento della propoli. E non solo come rimedio naturale per mal di gola e malanni di stagione, ma anche in cosmesi. A confermarlo, sono anche le vendite e diverse ricerche di mercato. Il merito è per le moltissime proprietà di questo ingrediente, da quelle anti-infiammatorie a quelle antimicrobiche. Come usare il tonico viso e perché è importante X Leggi anche › Un po’ di miele nella beauty routine Propoli, un ingrediente dalle mille proprietà. La propoli non solo è tra gli ingredienti di maggiore tendenza sui social, ma anche sul mercato: come riportato anche da Fundamental Business Insights,   il mercato è destinato a crescere con valori che raggiungeranno i 918 milioni di dollari entro il 2034 e una stima di 747 milioni di dollari già entro la fine di questo anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Questo siero viso coreano con estratto di propoli rende la pelle luminosa e compatta - Il siero viso Cosrx Propolis Light Ampoule agisce su più fronti: nutre e lenisce la pelle, assicurando un boost di luminosità e compattezza ... Come scrive vogue.it

iStock L'ingrediente miracoloso che illumina la pelle e le dona un boost di benessere - Quando si parla di bellezza e di come prendersi cura della pelle ci sono due cose innegabili e che hanno dato dimostrazione entrambe della loro efficacia: la natura &#232; una fonte inesauribile di ... Come scrive dilei.it

