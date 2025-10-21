Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina riceve una proposta da Alonso che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre Pia scopre una verità dolorosa su Ricardo La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jacobo conquista tutti ma si mostra freddo con Jana. Intanto Alonso prova a ricucire i rapporti familiari con Catalina, mentre Pia viene travolta da una scoperta che la lascia senza fiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole