La Promessa anticipazioni 22 ottobre | Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina riceve una proposta da Alonso che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre Pia scopre una verità dolorosa su Ricardo La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jacobo conquista tutti ma si mostra freddo con Jana. Intanto Alonso prova a ricucire i rapporti familiari con Catalina, mentre Pia viene travolta da una scoperta che la lascia senza fiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
#lapromessa #anticipazioni Jacobo arrabbiato con Martina! - X Vai su X
La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2025: Angela indaga sul rapporto tra Curro e Martina Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita! - Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2025. Scrive msn.com
La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina riceve una proposta da Alonso che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre Pia scopre una verità dolorosa su Ricardo ... Riporta movieplayer.it
Trame La Promessa dal 20 al 26 ottobre, anticipazioni - 26 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Riporta tvserial.it