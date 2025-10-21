La Promessa anticipazioni 22 ottobre | Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole

Movieplayer.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina riceve una proposta da Alonso che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre Pia scopre una verità dolorosa su Ricardo La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jacobo conquista tutti ma si mostra freddo con Jana. Intanto Alonso prova a ricucire i rapporti familiari con Catalina, mentre Pia viene travolta da una scoperta che la lascia senza fiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 22 ottobre pia scopre la verit224 su ricardo e resta senza parole

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole

Leggi anche questi approfondimenti

promessa anticipazioni 22 ottobreLa Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita! - Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2025. Scrive msn.com

promessa anticipazioni 22 ottobreLa Promessa anticipazioni 22 ottobre: Pia scopre la verità su Ricardo e resta senza parole - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina riceve una proposta da Alonso che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre Pia scopre una verità dolorosa su Ricardo ... Riporta movieplayer.it

promessa anticipazioni 22 ottobreTrame La Promessa dal 20 al 26 ottobre, anticipazioni - 26 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Riporta tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 22 Ottobre