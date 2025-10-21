La presentazione dell' opera Oltre di Bernardo Tirabosco dialogo tra arte economia circolare e identità del territorio

Arezzo, 21 ottobre 2025 – La presentazione dell'opera “Oltre” di Bernardo Tirabosco, un dialogo tra arte, economia circolare e identità del territorio Promosso dall'Associazione Aretini Rampanti, in collaborazione con la Filiale di Arezzo della Banca d'Italia, il progetto Oltre dell'artista Bernardo Tirabosco nasce con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al tema dell'economia circolare attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea. L'opera – realizzata con i residui della triturazione delle banconote non più idonee alla circolazione, messi a disposizione dalla Banca d'Italia – rappresenta un potente simbolo di trasformazione: ciò che è destinato alla distruzione diventa materia viva, capace di generare nuova forma e significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

