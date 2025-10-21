La presentazione del libro Non ricordo di Alessandro Locatelli | l' incontro al Pickwick

Secondo incontro della rassegna letteraria del Bar Pickwick "È autunno e cadono le foglie". Questa volta è il turno di Alessandro Locatelli che giovedì 23 ottobre a partire dalle 18,30 presenterà il suo libro "Non Ricordo" pubblicato da Robin edizioni. Ad accompagnare l'autore nei locali di via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

