La premiazione a Mondello dei vincitori del concorso letterario l’approdo narrativo

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima edizione del Concorso Letterario Nazionale “L’Approdo Narrativo”, organizzato dall’Associazione Culturale Rigatonidea – www.rigatonidea.it -, approda alla sua conclusione con la cerimonia di premiazione, prevista per sabato 25 ottobre alle ore 9:30, nella suggestiva sala “Alle Terrazze”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

