La premiazione a Mondello dei vincitori del concorso letterario l’approdo narrativo

La prima edizione del Concorso Letterario Nazionale “L’Approdo Narrativo”, organizzato dall’Associazione Culturale Rigatonidea – www.rigatonidea.it -, approda alla sua conclusione con la cerimonia di premiazione, prevista per sabato 25 ottobre alle ore 9:30, nella suggestiva sala “Alle Terrazze”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 ottobre 2025 nella meravigliosa località di Mondello. Cliccando sul link troverete tutte le informazioni accedendo al sito ufficiale. Vai su Facebook

«Se parliamo di politica, parliamo di letteratura». Valeria Luiselli, vincitrice del 51esimo Premio Letterario Internazionale Mondello, in conversazione col giudice monocratico Donatella Di Pietrantonio, che glielo ha assegnato, al @CircoloLettori - X Vai su X

Teresa Ciabatti tra i vincitori del Premio Mondello - Il Premio letterario internazionale Mondello, giunto alla 51ª edizione, ha i suoi vincitori: sono Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), Anna Mallamo conCol buio me la vedo io (Einaudi) e ... Lo riporta corriere.it

Premio Roma Evo: tutti i vincitori della 32esima edizione del concorso regionale per i migliori olii extravergine di oliva del Lazio - Si è svolta il 12 aprile nella Capitale, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori di Premio Roma Evo, ... Da leggo.it

Intercultura festeggia 70 anni: le celebrazioni ad Arezzo in occasione dei 70 anni dell’associazione e della premiazione dei vincitori del concorso 25-26 - Intercultura festeggia 70 anni: le celebrazioni ad Arezzo in occasione dei 70 anni dell’associazione e della premiazione dei vincitori del concorso 25- Segnala lanazione.it