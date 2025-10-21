La portaerei Usa Gerald Ford nell' Adriatico senza scorta una nave è a Civitavecchia l' attività insolita
La mega portaerei americana USS Gerald R. Ford è stata avvistata mentre navigava da sola nel Mar Adriatico, senza il suo gruppo d'attacco a fungere da scorta. Un'attività. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#USA #Iran Il gruppo d'attacco della portaerei nucleare USS Gerald R. #Ford sta operando nel #Mediterraneo occidentale insieme alla nave pattuglia #Italia/na della classe Thaon di Revel. Vai su Facebook
Operazioni di volo sulla portaerei cinese Fujian equipaggiata con le catapulte di tipo EMALS. - X Vai su X
La portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività anomala - Ford è stata avvistata mentre navigava da sola nel Mar Adriatico, senza il suo gruppo d'attacco a fungere da scorta. Lo riporta msn.com
Nato: ecco manovre portaerei tedesca Hamburg con Gerald Ford Usa - Ford, la nave militare più grande al mondo, impegnata in manovre con la "portaerei tedesca Hamburg della Standing NATO Response Force Maritime Group 1", ... Segnala notizie.tiscali.it
Nato, portaerei Ford: più pronti a qualsiasi tipo di minaccia - Ad affermarlo è il capitano di vascello della Marina Usa David Skarosi, commanding officer della portaerei più grande e ... Lo riporta quotidiano.net