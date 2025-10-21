La portaerei Usa Gerald Ford nell' Adriatico senza scorta una nave è a Civitavecchia l' attività insolita

La mega portaerei americana USS Gerald R. Ford è stata avvistata mentre navigava da sola nel Mar Adriatico, senza il suo gruppo d'attacco a fungere da scorta. Un'attività. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività insolita

portaerei usa gerald fordLa portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività anomala - Ford è stata avvistata mentre navigava da sola nel Mar Adriatico, senza il suo gruppo d'attacco a fungere da scorta. Lo riporta msn.com

Nato: ecco manovre portaerei tedesca Hamburg con Gerald Ford Usa - Ford, la nave militare più grande al mondo, impegnata in manovre con la "portaerei tedesca Hamburg della Standing NATO Response Force Maritime Group 1", ... Segnala notizie.tiscali.it

Nato, portaerei Ford: più pronti a qualsiasi tipo di minaccia - Ad affermarlo è il capitano di vascello della Marina Usa David Skarosi, commanding officer della portaerei più grande e ... Lo riporta quotidiano.net

