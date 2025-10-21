La portaerei Usa Gerald Ford nell' Adriatico senza scorta una nave è a Civitavecchia l' attività anomala

Ilmessaggero.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mega portaerei americana USS Gerald R. Ford è stata avvistata mentre navigava da sola nel Mar Adriatico, senza il suo gruppo d'attacco a fungere da scorta. Un'attività. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

la portaerei usa gerald ford nell adriatico senza scorta una nave 232 a civitavecchia l attivit224 anomala

© Ilmessaggero.it - La portaerei Usa Gerald Ford nell'Adriatico senza "scorta" (una nave è a Civitavecchia), l'attività anomala

Contenuti che potrebbero interessarti

Nato: ecco manovre portaerei tedesca Hamburg con Gerald Ford Usa - Ford, la nave militare più grande al mondo, impegnata in manovre con la "portaerei tedesca Hamburg della Standing NATO Response Force Maritime Group 1", ... Come scrive notizie.tiscali.it

portaerei usa gerald fordCina, la portaerei nucleare Type 004: sfida diretta agli Usa. Ecco le immagini satellitari - La Cina ha avviato la costruzione della sua quarta portaerei, la Type 004, la prima a propulsione nucleare, secondo quanto confermato da analisti militari di Army Recognition Group. Segnala ilmessaggero.it

Nato, portaerei Ford: più pronti a qualsiasi tipo di minaccia - Ad affermarlo è il capitano di vascello della Marina Usa David Skarosi, commanding officer della portaerei più grande e ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Portaerei Usa Gerald Ford