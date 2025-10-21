La Polonia minaccia | L’aereo di Putin sarà costretto ad atterrare se entra nello nostro spazio aereo
Varsavia, 21 ottobre 2025 - Se l'aereo presidenziele di Vladimir Putin attraversa lo spazio aereo della Polonia, per raggiungere il vertice con Donald Trump a Budapest, potrebbe venir costretto ad atterrare, e lo zar arrestato. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, all'emittente "Radio Rodzina" spiegando: "Non possiamo garantire che un tribunale indipendente non ordinerà al governo polacco di trattenere l'aereo con a bordo Vladimir Putin, in caso di ingresso nello spazio aereo polacco, per consegnare il sospettato alla Corte penale internazionale". Su Putin infatti dal marzo 2023 pende un mandato di arresto emesso dalla Cpi per sospetti crimini di guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
