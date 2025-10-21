La Polizia nel Paese delle micce

C’è un Paese che non discute più, insulta, ogni tragedia un’arena, ogni parola un’arma. Le minacce al direttore del Tempo, l’attentato a Ranucci, le parole di Ilaria Salis sui tre carabinieri morti, episodi diversi, ma il fil rouge che li lega è intriso dello stesso veleno. La violenza è diventata argomento politico, il rancore lo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

