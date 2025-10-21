La polizia individua un deposito di marijuana | 30 chili sotto sequestro arrestato un 45enne
Un deposito di droga è stato scoperto dalla polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, durante un’attività di controllo avvenuta nei giorni scorsi. Agli arresti è finito un catanese di 45 anni, accusato di traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato nella disponibilità di ben 30. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
