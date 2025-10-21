Tarantini Time Quotidiano Il personale della Polizia di Stato ha notificato al presidente pro-tempore di un club privato sito in via Buonarroti al Quartiere Tamburi la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci per un periodo di 15 giorni. Il provvedimento emesso dal Questore di Taranto dr. Michele Davide Sinigaglia, scaturisce da una serie di controlli culminati anche nella denuncia in stato di libertà del presidente pro-tempore del circolo perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e furto aggravato di energia elettrica. Furono recuperati, all’interno dei locali del suddetto circolo, numerosi attrezzi da lavoro di presunta provenienza furtiva mentre il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha rilevato la presenza di 18 apparecchi di intrattenimento non collegati in rete dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli di Stato in totale violazione alla normativa vigente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La Polizia di Stato chiude un circolo privato