La polio Conoscere per agire serata informativa a Palazzo Rota Pisaroni

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La conoscenza è la chiave per salvare vite umane. Solo diffondendo informazioni e consapevolezza è possibile capire come combattere e vincere le malattie». Con questo spirito il Rotary Club Piacenza Farnese, insieme a tutti gli altri Club Rotary, Rotaract e Interact della provincia di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

