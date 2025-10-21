La polio Conoscere per agire serata informativa a Palazzo Rota Pisaroni

«La conoscenza è la chiave per salvare vite umane. Solo diffondendo informazioni e consapevolezza è possibile capire come combattere e vincere le malattie». Con questo spirito il Rotary Club Piacenza Farnese, insieme a tutti gli altri Club Rotary, Rotaract e Interact della provincia di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Domenica 05 ottobre si è svolto il service “Passi di solidarietà” Grazie a Giovanni Ricciardi, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere la storia nonché le bellezze architettoniche e paesaggistiche della città di Matera: la visita guidata si è articolata tra la Catte Vai su Facebook

“La polio. Conoscere per agire” - Solo diffondendo informazioni e consapevolezza è possibile capire come combattere e vincere le malattie. Lo riporta piacenzasera.it

Astronomia, a Vasto una serata per conoscere il sistema solare - A Vasto, in provincia di Chieti, è in programma un evento nato con la collaborazione dell'Istituto Nazionale ... ansa.it scrive