la polemica sul post della palestinese candidata di avs in campania

«Da sempre contro ogni forma di fascismo e antisemitismo!». Così Souzan Fatayer, palestinese candidata alle Regionali in Campania nella lista di Avs, ha introdotto un post social con cui ha preso le distanze da un commento a corredo di un video da lei condiviso su Facebook, in cui l’ex ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar parlava apertamente di sterminio dei gazawi: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler ». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Souzan Fatayer (@souzan.fatayer) « Il Tempo mi ha attribuito parole che non solo non ho mai pronunciato, ma che, per la storia del mio popolo, non potrei nemmeno mai pensare e che mi ripugnano», ha scritto Fatayer, spiegando di aver condiviso sul suo profilo personale – utilizzato «per veicolare quotidianamente decine e decine di informazioni ed episodi sul genocidio a Gaza e in Palestina che i media mainstream ignorano» – il video, senza però aver letto la caption che lo accompagnava. 🔗 Leggi su Lettera43.it

