la pizza di sara secci conquista tutti

VINCI Da Sanremo a Roma, Sara Secci (nella foto) continua a raccogliere consensi con le sue pizze. Dopo essere risultata la migliore dell’ultimo Festival, la pizza della giovane titolare de La pizza viziata di Sara al Bar Leonardo nel cuore del borgo leonardiano, è stata insignita di due prestigiosi premi anche ai recenti Italian Pizza Awards 2025, che si sono svolti in Calabria all’Hotel La Praia di Zambrone. Sara Secci si è aggiudica la sezione dedicata alla migliore pizzeria ed è arrivata seconda in quella " maestro pizzaiolo ". La ricetta che ha conquistato la giuria è stata una pizza con impasto al nero di seppia, con colata di stracciatella di bufala, gamberi rossi sfumati al brandy, gambero avvolto da un lenzuolo di pancetta, alghe e peperoncino a fili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

