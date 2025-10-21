La più grande notte nella storia del baseball

Il baseball è uno sport strano e indecifrabile. Non esiste forse un altro sport di squadra in cui un talento individuale possa contemporaneamente pesare moltissimo e pochissimo sulle sorti di una squadra. Spiegare la sua unicità non è facile. A volte viene usato il calcio, ma è di fatto impossibile rendere in termini calcistici un giocatore che riesce ad essere sia tra i migliori battitori che uno dei migliori lanciatori partenti della lega, due ruoli che sono uno la nemesi dell’altro. È come se Haaland fosse non solo un attaccante da 50 gol stagionali ma anche un portiere del livello di Donnarumma, ma chiaramente è un paragone assurdo, che non aiuta nessuno a figurarselo davvero in mente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La più grande notte nella storia del baseball

