Una violenza terribile che poteva trasfomarsi in tragedia, evitata dall’intervento di un passante coraggioso. Tutto è successo a Scandicci, alle porte di Firenze: nella serata di lunedì 20 ottobre, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni, coltivatore diretto, con l’accusa di sequestro di persona e tentato omicidio ai danni di una donna di 41 anni che avrebbe rifiutato le sue avances. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo l’avrebbe trattenuta con la forza per oltre 24 ore all’interno di un furgone, colpendola ripetutamente alla testa fino a tramortirla. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino che, passando in via delle Fonti, ha visto il furgone di grosse dimensioni e ha notato movimenti sospetti al suo interno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La picchia e la chiude nel furgone: violenza disumana in Italia, il folle motivo dell’aggressione