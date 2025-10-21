La piazza di Calolziocorte illuminata a giorno da un pannello luminoso | multa simbolica al sindaco

Calolziocorte (Lecco), 21 ottobre 2025 – U n fascio di luce abbagliante in centro a Calolziocorte. Sembra il faro di uno stadio, o una cellula fotoelettrica dei vigili del fuoco. Invece è un pannello luminoso, gestito dai volontari della Pro loco, che, tra il resto, proietta annunci di eventi ma anche inserzioni pubblicitarie a pagamento. Emette luce tanto potente da illuminare a giorno la piazza dove è installato, quella del municipio, e da penetrare oltre le persiane e le tapparelle delle abitazioni della zona. È quindi fonte di inquinamento luminoso, ma anche uno spreco di energia elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

