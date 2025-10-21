La pianificazione a lungo termine della Cina | cosa può imparare l' Europa dal prossimo Piano Quinquennale?

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “miracolo economico cinese” dovrebbe ispirare l’Italia e Europa ad una pragmatica pianificazione di lungo termine. In occasione del Festival dell’Economia Critica presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, abbiamo intervistato Francesca Spigarelli dell’Università di Macerata, che ci ha. 🔗 Leggi su Today.it

