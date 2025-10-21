Siena ha un colore ’verde’, ma non brllante quanto il suo paesaggio meriterebbe. Ed è frutto delle politiche ambientali, ovvero della sostenibilità dei servizi con cui si concretizza il rapporto fra la città e l’ambiente. Siena si piazza infatti al 30° posto (con punteggio generale 62,3%) nella classifica ’Ecosistema Urbano’ di Legambiente, stilata con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, in base alle performance ambientali di 106 capoluoghi di provincia; Siena perde 4 posizioni rispetto all’anno scorso. Una graduatoria che, a livello nazionale, vede le città in affanno sulla sostenibilità: ancora nessuna città raggiunge il punteggio del 100%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La performance ambientale. Bene isole pedonali e trasporto. Ma troppo consumo di suolo