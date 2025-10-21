La pensionata che dietro la cucina nascondeva 35 kg di droga armi e disturbatori di frequenza
Hashish e cocaina, ma non solo, anche pistole, munizioni e disturbatori di frequenza. Un arsenale e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi, che i carabinieri hanno scoperto dietro la cucina di una donna di 70 anni a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La pensionata, già. 🔗 Leggi su Today.it
