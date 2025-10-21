La Pennicanza al via su Radio2 | Biggio in studio Fiorello in collegamento

Primo giorno per “La Pennicanza” su Rai Radio2 con una partenza fuori copione: Fiorello, indisposto, ha scelto di non essere in studio e di intervenire in collegamento, lasciando la guida a Fabrizio Biggio. Battute, autoironia e un arrivederci: appuntamento fissato per domani alle 13.45. Un avvio imprevisto, ma la voce non manca L’esordio dello show . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

