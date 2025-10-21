La pediatra sta per andare in pensione i cittadini si mobilitano | l’Asst non tolga questo presidio

Ferno (Varese) – I n allarme i genitori a Ferno dopo aver appreso del prossimo pensionamento della pediatra Chiara di Francesco che cesserà la sua attività alla fine dell’anno. Subito è partita la petizione da parte dei cittadini che sarà indirizzata ad Asst Valle Olona. L’iniziativa è stata avviata online ed ha il sostegno dell’amministrazione comunale con il sindaco Sarah Foti. Il primo cittadino ha anche diffuso un videomessaggio per spiegare la situazione e la strada da intraprendere per non perdere l’importante riferimento sanitario. “Il Comune e il sindaco – sottolinea Foti – non hanno potere decisionale in materia, le decisioni vengono prese dall’Asst sulla base delle normative vigenti, noi siamo dalla parte dei cittadini e delle loro esigenze, pertanto faremo tutto quello che è in nostro potere perché la figura del pediatra, una presenza storica a Ferno, possa rimanere nel nostro territorio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

