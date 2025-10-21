L’isteria della sinistra non ha limiti. Quando la premier difende il Made in Italy e e i prodotti italiani dà di matto. Quando non lo fa la criticano ugualmente ed aspramente. A mandare in tilt il centrosinistra, dal capogruppo dei senatori del Pd in giù, è stato un post sui social “Maga” rilanciato da Trump su Truth. E’ una specie di servizio di un tg con le immagini della Meloni e una voce che legge un testo. «Giorgia Meloni», recita la didascalia al video, «sfida l’Unione europea e punta a un accordo commerciale diretto con Trump. Ottima mossa, Meloni. È una scelta intelligente». Ora, tutto il mondo sa -tranne a sinistra- dell’esubaranza spesso fuori dalle righe dei social che rimandano al presidente Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La pasta fa strozzare la sinistra, Palazzo Chigi spegne le isterie: "Stiamo trattando per evitare i super-dazi". Ma al Pd non sta bene