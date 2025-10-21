La palestinese-napulitana è pure smemorata | Non avevo letto ma è bufera su Avs
Dopo lo scoop de Il Tempo sulla candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer, arriva una replica che fa piuttosto sorridere. È lei che ha ripostato sul proprio profilo Facebook un video in cui parla l'ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dalla didascalia: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler». Dai leader Bonelli e Fratoianni ancora non è arrivata una parola di presa di distanza o di condanna, ma lei dice che “stamattina il quotidiano 'Il Tempo' mi ha attribuito parole che non solo non ho mai pronunciato, ma che, per la storia del mio popolo, non potrei nemmeno mai pensare e che mi ripugnano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Due parole a proposito della polemica sull’uscita infelice di un grande giornalista sulla candidata “palestinese napulitana” di Avs (che pare abbia scritto una frase molto brutta sui social commentando l’Olocausto dei palestinesi). Al di là di tutto penso che ci sia - facebook.com Vai su Facebook
Mieli fa sempre più schifo «Sovrappeso»contro la candidata Avs Così ha definito Souzan Fatayer (nata a Nablus e trasferita a Napoli dal 1984 dove insegna all’Orientale) «la palestinese napulitana che esalta Hamas, in lista con Avs» alle prossime regionali - X Vai su X