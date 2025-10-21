Dopo lo scoop de Il Tempo sulla candidata di Avs in Campania Souzan Fatayer, arriva una replica che fa piuttosto sorridere. È lei che ha ripostato sul proprio profilo Facebook un video in cui parla l'ex ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, accompagnato dalla didascalia: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler». Dai leader Bonelli e Fratoianni ancora non è arrivata una parola di presa di distanza o di condanna, ma lei dice che “stamattina il quotidiano 'Il Tempo' mi ha attribuito parole che non solo non ho mai pronunciato, ma che, per la storia del mio popolo, non potrei nemmeno mai pensare e che mi ripugnano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La "palestinese-napulitana" è pure smemorata: "Non avevo letto", ma è bufera su Avs