La pace non passa da Hamas | Abu Mazen lancia il suo ultimatum per Gaza e chiede all’Italia di riconoscere la Palestina

Non si può ancora pronunciare la parola pace per Gaza. La tregua, successiva all’approvazione del piano ideato da Donald Trump, regge a sprazzi con i miliziani di Hamas che compiono esecuzioni di presunti collaborazionisti di Israele e l’IDF che continua ancora a bombardare. A prendere la parola, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, a vent’anni dalla sua ascesa alla guida dell’Autorità nazionale palestinese, c’è allora Mahmoud Abbas, conosciuto come Abu Mazen. Il leader palestinese sarà in Italia il 7 novembre per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “La pace non passa da Hamas”: Abu Mazen lancia il suo ultimatum per Gaza e chiede all’Italia di riconoscere la Palestina

