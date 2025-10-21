La novità Bianca con inserti oro ecco la terza maglia Da lunedì il kit in vendita per tutti i tifosi
La storia, la tradizione e il futuro di un intero popolo racchiusi in una maglia speciale, che debutterà venerdì prossimo in uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano: la terza divisa che il Pisa Sporting Club indosserà nel match contro il Milan rappresenta un autentico pezzo da collezione per tutti i tifosi nerazzurri e gli appassionati. Una divisa interamente bianca, con colletto e inserti dorati che porta sul petto uno stemma – della stessa tonalità – che non può che generare un tuffo al cuore a tutti i sostenitori dello Sporting Club, di qualsiasi età: quello dei ruggenti anni ’80, che ha contraddistinto l’epopea Anconetani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
