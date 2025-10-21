La notte nel cuore stasera su Canale 5 le anticipazioni del 21 ottobre | Cihan e Melek sono a un bivio
Nella puntata in onda stasera su Canale 5, La notte nel cuore cercherà di chiudere alcune dinamiche sentimentali, ma Cihan riuscirà a ottenere da Melek la risposta sperata? Da quando This Is Me è tornato nella prima serata di Canale 5, La notte nel cuore ha dovuto traslocare al martedì. Stasera quindi, per la seconda settimana consecutiva, la soap turca dovrà vedersela ancora una volta con Il commissario Montalbano, contrapponendo ai casi nati dalla penna di Camilleri, le trame intricate della famiglia Sansalan. La notte nel cuore: il riassunto della scorsa puntata Nuh ha ricevuto una chiamata durante la cena di armistizio: Tahsin, che era disperso, è stato ritrovato nel bosco ferito, ma vivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Siracusa, musica ad alto volume nel cuore della notte: una denuncia - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata del 21 ottobre 2025 su Canale 5. Da tpi.it
La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 27esima puntata - La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 27esima puntata in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,30 ... Scrive tpi.it
La Notte nel cuore, le anticipazioni delle puntate di stasera, martedì 21 ottobre - La Notte nel cuore, ecco la trama delle puntate della dizi in onda stasera 21 ottobre e quello che succederà in quelle di domenica 26 ottobre su Canale 5. Si legge su msn.com