La notte nel cuore stasera su Canale 5 le anticipazioni del 21 ottobre | Cihan e Melek sono a un bivio

Nella puntata in onda stasera su Canale 5, La notte nel cuore cercherà di chiudere alcune dinamiche sentimentali, ma Cihan riuscirà a ottenere da Melek la risposta sperata? Da quando This Is Me è tornato nella prima serata di Canale 5, La notte nel cuore ha dovuto traslocare al martedì. Stasera quindi, per la seconda settimana consecutiva, la soap turca dovrà vedersela ancora una volta con Il commissario Montalbano, contrapponendo ai casi nati dalla penna di Camilleri, le trame intricate della famiglia Sansalan. La notte nel cuore: il riassunto della scorsa puntata Nuh ha ricevuto una chiamata durante la cena di armistizio: Tahsin, che era disperso, è stato ritrovato nel bosco ferito, ma vivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

