La notte nel cuore Sevilay sposa Nuh? Perché lui è ‘pazzo’ rottura

Latuafonte.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un motivo per cui Nuh continua a deludere Sevilay ne La notte nel cuore, con i suoi continui sbalzi d’umore. Il ragazzo appare geloso e per molti trovano il suo atteggiamento riconducibile a un’instabilità mentale. In effetti, la stessa Sevilay non riesce più a sopportare le continue scenate di gelosia del fidanzato. Non solo, Nuh continua a generare problemi tra Melek e Cihan, non lasciandoli liberi di vivere il loro amore. Nelle nuove puntate, lo vedremo addirittura puntarsi una pistola alla tempia pur di fermare la sorella, sebbene ormai sia chiaro a tutti che Cihan vuole solo la pace e rema dalla parte giusta. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

