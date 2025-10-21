, 21 ottobre. Questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 27esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Esma decide di tenere il bambino perché la ginecologa le diagnostica una rara malformazione dell’utero dicendole che, se interromperà la gravidanza, non potrà più dare alla luce dei figli. Sumru e Nihayet la sostengono, mentre Canan e Hikmet cercano di dissuaderla, dicendole che Esat non la sposerà mai. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 27esima puntata