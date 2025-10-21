la notte nel cuore anticipazioni ventottesima puntata di domenica 26 ottobre 2025

L’eterna lotta tra Cihan Sansalan e Nuh Çakirca si fa sempre più seria nella prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 26 ottobre 2025. Nel bel mezzo di una discussione, Nuh dà infatti un pugno in faccia a Cihan ed innesca la furia di Sevilay che, spaventata, lo pianta in asso. Un modo di fare aggressivo che porta la gemella Melek a prendere una scelta sofferta: trasferirsi a casa del promesso sposo Cihan. Ecco le anticipazioni. . 1×72: Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek e lei accetta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

