La trama di stasera: per Nuh e Sevilay si è liberata una data per il loro matrimonio, Canan confida a Bünyamin il piano di appropriarsi del bambino di Esma una volta nato La serie turca La notte nel cuore torna stasera, martedì 21 ottobre 2025, con una puntata carica di tensione e colpi di sc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La notte nel cuore, anticipazioni stasera, 21 ottobre 2025: Esma tiene il bambino nonostante la malformazione all’utero e il rifiuto di Esat