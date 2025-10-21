La Notte nel Cuore anticipazione choc | Sevilay sconvolta da una tragedia

Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano una svolta che cambia il baricentro del racconto. Sevilay, determinata a riempire il vuoto delle proprie origini, lascia la quiete aspra della Cappadocia e punta tutto su Istanbul, dove spera di ricostruire un pezzo di famiglia. È una fuga che è anche ricerca: nuovi volti, un passato da rimettere in ordine, la speranza che l’accoglienza di un parente possa trasformarsi in un nuovo inizio. Per avvicinarsi senza clamore, la giovane sceglie la strada più prudente: presentarsi nell’azienda del presunto fratello per un colloquio. L’esito è sorprendente e, all’apparenza, incoraggiante: viene assunta come consulente esecutivo e si ritrova a lavorare fianco a fianco con Andac. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it