La nota dei leader europei sull’Ucraina | Uniti per una pace giusta sosteniamo la posizione di Trump
«Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, meritata dal popolo ucraino»: inizia con queste parole la nota di Palazzo Chigi che riporta la dichiarazione congiunta del Presidente ucraino Volodimyr Zelensky, del Primo Ministro britannico Keir Starmer, del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, del Presidente francese Emmanuel Macron, del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, del Primo Ministro polacco Donald Tusk, della Presidente dell’Ue Ursula von der Leyen, del Presidente del Consiglio Ue Antonio Costa, del Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Støre, del Presidente finlandese Alexandee Stubb e del Primo Ministro danese Mette Frederiksen sulla pace per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
