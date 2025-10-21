La NBA sbarca a Olginate | e se tra i ragazzi lecchesi ci fosse il nuovo Niang?

Dopo che un lecchese, Saliou Niang, è sbarcato nella NBA venendo selezionato al draft 2025 dai Cleveland Cavs. la NBA sbarca nel territorio lecchese. È un'occasione unica per i ragazzi quella che farà tappa a Olginate domani, 22 ottobre, grazie alla collaborazione tra NBA Basketball. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

