Aerei F-35 in grado di trasportare armi convenzionali o nucleari sono decollati dalla base aerea di Volkel nei Paesi Bassi per un'esercitazione nucleare della NATO. L'esercitazione consiste nel concentrarsi sulla protezione delle armi prima che vengano utilizzate. Il programma denominato “Steadfast Noon”, pianificato da tempo, si sta svolgendo in un contesto di maggiore sicurezza intorno alle strutture militari in Europa a causa di una serie di misteriosi incidenti con droni, alcuni dei quali attribuiti alla Russia. L'esercitazione, guidata dai Paesi Bassi, durerà circa due settimane e coinvolgerà 71 aerei provenienti da 14 paesi della NATO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Nato sfida la Russia: l'esercitazione dei jet con armi nucleari sui cieli del Mare del Nord | GUARDA

