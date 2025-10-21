La mostra Scintille di luce in Sala Birolli

Associazione Self Help San Giacomo compie 30 anni, dedicati al “mal di vita” che attanaglia sempre più persone, in particolare giovani. Tre decenni impegnati nel superare la cultura manicomiale, contro la violenza personale, a favore di una visione capace di cogliere la persona, con la sua storia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche questi approfondimenti

14/10/25 Buon San Gaudenzo biancorossi. Oggi è la nostra festa, la festa dei riminesi e della città. Una città magica che si mostra a tutti con le sue “stelle” i suoi colori, i suoi sogni, le scintille, la musica, i film, le persone. Ci fai innamorare in tutte le stagioni con Vai su Facebook

15/10/25. Mostra a quattro mani alla galleria G1 di Chioggia dal 18 al 31 ottobre: espongono Franco Montanari (MFonte: foto 1) e Cristina Longhin (Cris Nubivago:foto 3 e 4); orario quotidiano di apertura dalle 17 alle 19 - X Vai su X

La moda prima della Sala Bianca, mostra a Firenze - Dal 18 giugno al 28 settembre, alla Galleria della moda e del costume di Palazzo Pitti, va in scena la mostra 'Moda in luce 1925- Secondo ansa.it

‘Luce’ in sala Estense. Alienazione e futuro di un’operaia in fabbrica. L’incontro con i registi - Il Cinema Boldini in sala Estense accoglie ‘Luce’, un’opera che attraversa il confine sottile tra realtà e immaginazione, tra lavoro e desiderio, tra costrizione e libertà. Riporta ilrestodelcarlino.it