La mostra Scintille di luce in Sala Birolli

Veronasera.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Associazione Self Help San Giacomo compie 30 anni, dedicati al “mal di vita” che attanaglia sempre più persone, in particolare giovani. Tre decenni impegnati nel superare la cultura manicomiale, contro la violenza personale, a favore di una visione capace di cogliere la persona, con la sua storia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La moda prima della Sala Bianca, mostra a Firenze - Dal 18 giugno al 28 settembre, alla Galleria della moda e del costume di Palazzo Pitti, va in scena la mostra 'Moda in luce 1925- Secondo ansa.it

‘Luce’ in sala Estense. Alienazione e futuro di un’operaia in fabbrica. L’incontro con i registi - Il Cinema Boldini in sala Estense accoglie ‘Luce’, un’opera che attraversa il confine sottile tra realtà e immaginazione, tra lavoro e desiderio, tra costrizione e libertà. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Scintille Luce Sala