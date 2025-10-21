La mostra-mercato ‘Re-Use’ il riciclo a favore della ricerca
Bologna, 21 ottobre 2025 – “Re Use With Love – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – è un’associazione nata nel 2010 per aiutare le altre associazioni, dando prova di grande solidarietà e di collaborazione tra pubblico e privato”. L’atteso appuntamento della mostra mercato Golden Vintage Market di Re - Use, da giovedì a domenica nelle sale del Baraccano del Quartiere Santo Stefano (via Santo Stefano 119), anche quest’anno, come ha specificato la presidente del Quartiere Rosa Maria Amorevole, testimonia l’infaticabile lavoro delle 160 volontarie che serve a raccogliere fondi e convogliarli in altre realtà bisognose, nonché a insegnare a tutti i cittadini la cultura del riciclo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
