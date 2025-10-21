La morte nel medioevo - apertura al pubblico della Casa dei Balestrieri

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apertura mensile della Casa dei Balestrieri, conosciuta come Casa del Boia, in Piazza Cavour. Un edificio storico la cui datazione viene fatta risalire tra il 1100 e il 1200, ora sede della Compagnia Balestrieri del Mandraccio.Il tema di questa apertura sarà la morte nel medioevo, un viaggio tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

