La MLS rende i playoff gratuiti per gli abbonati ad Apple TV
La Major League Soccer (MLS) renderà disponibile i playoff a tutti gli spettatori di Apple TV, anche a coloro che non sono abbonati a MLS Season Pass. La lega spera che l’iniziativa amplierà la portata dei playoff della MLS, con partite selezionate disponibili anche su Fox negli Stati Uniti e su TSN e RDS in Canada, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
