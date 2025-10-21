La MLS rende i playoff gratuiti per gli abbonati ad Apple TV

Sportintv.eu | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Major League Soccer (MLS) renderà disponibile i playoff a tutti gli spettatori di Apple TV, anche a coloro che non sono abbonati a MLS Season Pass. La lega spera che l’iniziativa amplierà la portata dei playoff della MLS, con partite selezionate disponibili anche su Fox negli Stati Uniti e su TSN e RDS in Canada, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

la mls rende i playoff gratuiti per gli abbonati ad apple tv

© Sportintv.eu - La MLS rende i playoff gratuiti per gli abbonati ad Apple TV

Argomenti simili trattati di recente

Una cam su Messi, playoff live gratis su Tik Tok: l'iniziativa della Mls - Come riportato da Clarin, la Major League Soccer realizzerà un evento live su Tik Tok in cui mostrerà, in esclusiva, Messi durante la partita che darà inizio ai playoff. Secondo corrieredellosport.it

Una cam su Messi, playoff live gratis su Tik Tok: l'iniziativa della Mls - Venerdì prossimo Lionel Messi avrà a disposizione una telecamera che seguirà in diretta tutti i suoi movimenti nella partita inaugurale dei playoff. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mls Rende Playoff Gratuiti