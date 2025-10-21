La Misericordia di Empoli e Astro insieme per Filo Rosa | un punto di ascolto e sostegno per pazienti oncologiche

In occasione del Mese Rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Misericordia di Empoli e Astro Onlus (associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) danno vita a un nuovo servizio chiamato “Filo Rosa”: uno sportello di ascolto e di supporto dedicato alle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

