La migliore risposta all’intimidazione di un giornalista è più giornalismo d’inchiesta

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Paolo Ghion L’attentato a Sigfrido Ranucci interrompe per qualche giorno questo stanco j’accuse politico che si ripete a parti inverse senza soluzione di continuità e che lascia il fronte scoperto ad un sottobosco di dichiarazioni di condanna e vicinanza, alcune percettibilmente più sincere di altre. Nell’attesa e nella speranza che vengano trovati i colpevoli, vorrei tanto credere che questa tragedia scampata, possa interrompere le chiacchiere sull’odio per osmosi della politica, ma sono certo che non avverrà. Possiamo confidare in non più che una tregua e non c’è limite alle speculative campagne elettorali, nelle quali ci si è tuffati persino nell’etimologia del genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

