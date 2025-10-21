La mia lettera aperta a Valditara sull’educazione sessuale | la pedagogia non è un Vangelo privato

di Fiore Isabella Mi fa impressione, signor ministro dell’Istruzione e del Merito, che Lei intervenga per precisare che “i femminicidi non si combattono con l’educazione sessuale”, come per dire che il bullismo non si combatte intensificando i processi educativi che hanno come obiettivo il rispetto della persona umana. Consenta, signor Ministro, ad un vecchio maestro pensionato di affermare, sommessamente, che le deviazioni comportamentali non sono materia dei “riformatori” ma della pedagogia che chiama a progettare il futuro dei nostri figli costruendo interazioni educative tra scuola e famiglia e non parcellizzazione di compiti e funzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La mia lettera aperta a Valditara sull’educazione sessuale: la pedagogia non è un Vangelo privato

