la mclaren comincia ad aver paura di verstappen e i bookmakers lo danno favorito

Max Verstappen sta arrivando e il Telegraph scommette: potrebbe vincere il mondiale di Formula1 beffando nel finale di stagione Oscar Piastri e Lando Norris. La McLaren è avvisata. Per mesi è sembrato che il titolo fosse ormai destinato a Woking, e che la Formula 1 stesse per avere un nuovo nome inciso sul trofeo. Alla pausa estiva la Red Bull sembrava smarrita, mentre la McLaren appariva dominante. Al momento la classifica vede Piastri (346 punti) davanti a Norris (332) e Verstappen (306). Mancano cinque Gp al termine della stagione: Messico (2610), Brasile (911), Las Vegas (2211), Qatar (3011), Ab Dhabi (712) e i bookmaker danno favorito Verstappen La rimonta di Verstappen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

