la manovra delle tasse a pagare sono famiglie e imprese

Non c’è solo il tanto contestato contributo di banche e assicurazioni. La Manovra varata dal governo Meloni, ma che ancora deve essere in parte scritta, riserva diverse sorprese sul fronte delle tasse. Tra nuovi balzelli e rincari che riguardano imprese e cittadini. A fronte di una minima riduzione legata al taglio della seconda aliquota Irpef e alla detessazione di straordinari e notturni, sono in arrivo diverse stangate. Basti pensare che i 30-40 euro l’anno risparmiati sull’Irpef verranno spesi tutti in carburanti, con l’aumento delle accise sul diesel. L’obiettivo del governo e del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con questa Manovra è stato quello di rientrare in anticipo nei parametri Ue per poter poi chiedere i prestiti per il riarmo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

