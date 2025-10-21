La mamma di Rune | Tennisti vittime dei metodi punitivi dell'ATP Se non giochi ti derubano soldi

La dura accusa di Aneke Rune all’ATP dopo l’infortunio del figlio: “Troppe gare obbligatorie, i tennisti non hanno tempo per recuperare e vengono puniti se si fermano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il duro attacco della mamma di Rune: "L'ATP usa metodi punitivi antiquati, i giocatori non hanno tempo per..." - In seguito all'infortunio di Holger, che si è rotto il tendine d'Achille, sua madre si è scagliata contro i vertici del circuito: le sue dichiarazioni ... Come scrive corrieredellosport.it

Rune, l’infortunio è gravissimo, bufera sull’ATP: la rivelazione di mamma Aneke, lo sfogo Draper e Fritz - Rune, confermata la rottura del tendine d'Achille, l'infortunio scuote il mondo del tennis ed è bufera sull'ATP: la rivelazione di mamma Aneke, lo sfogo Draper e Fritz ... Si legge su sport.virgilio.it

Aneke Rune tuona contro l’ATP: “Il circuito deve tener conto del benessere dei giocatori, è inaccettabile” - Interviste | "Ci sono troppi tornei obbligatori e i giocatori vengono puniti duramente dal punto di vista economico", ha detto la mamma del tennista danese. ubitennis.com scrive