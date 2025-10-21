La mamma di Luana d' Orazio | Mio nipote piange di nascosto vuole sua madre
Parla la donna la cui figlia morì, il 3 maggio 2021, risucchiata da un macchinario a Montemurlo, in una ditta tessile. La ragazza è diventata un simbolo per la lotta a una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
60 San Casciano, i sessant’anni anni di Paolo Bernardoni: una vita nel cuore di Immagine Capelli. Ha iniziato giovanissimo a imparare il mestiere, con la zia Anna e la mamma Luana. E oggi, oltre 40 anni dopo, è ancora qui: fra phon, forbici, simpatia, - facebook.com Vai su Facebook
Notizie di Luana D'Orazio - La morte straziante di Luana D’Orazio, la giovanissima operaia mamma di un bimbo rimasta intrappolata in un orditoio, come in un incidente di 50 anni fa, come ai tempi della rivoluzione industriale, c ... Segnala ecodibergamo.it
Appello del manutentore. La mamma di Luana: "Ma io non gli credo" - PRATO"Mi creda signora Marrazzo, non ho fatto io quella manomissione all’orditoio di Luana, ho un figlio della stessa età, che fa lo stesso lavoro. Secondo lanazione.it
Morti sul lavoro. La mamma di Luana : "Servono pene certe o il profitto vincerà" - Domenica si celebra la Giornata nazionale: in Toscana 47 vittime da gennaio ad agosto. Scrive msn.com